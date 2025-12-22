Российский футбольный тренер Валерий Овчинников выразил нелепую мысль о том, что сборную РФ допустят к чемпионату мира-2026, который примут США, Мексика и Канада. 78-летний специалист объяснил это мирными переговорами по вопросу войны в Украине, а решение об участии команды из страны-агрессорки примут американцы.

Об этом Овчинников заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, которого не смущает то, что организатором ЧМ выступает Международная федерация футбола (ФИФА), а не США, спрогнозировал поездку российской команды на мундиаль в "нейтральном статусе".

"Завтра американцы проснутся и допустят сборную России до чемпионата мира. Все же зависит от этих переговоров двух стран. Допустят российскую команду в нейтральном статусе – без флага, гимна и зачета. Есть такой вариант. И, думаю, наши будут выступать. В этом мире все возможно. Про американцев вообще сложно что-то предсказывать, поэтому у них все возможно", – сказал Овчинников.

Ранее в Госдуме потребовали от ФИФА "гарантий допуска" сборной России и клубных команд из РФ к международным турнирам.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

