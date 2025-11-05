Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выразила нелепое мнение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) должны гарантировать россиянам допуск к своим турнирам, а не проверять реакцию остальных стран на их возможное участие в соревнованиях.

Видео дня

Об этом депутатка Государственной думы заявила пропагандистскому изданию "Советский спорт", комментируя слухи о допуске женской сборной РФ к квалификации ЧМ-2027. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавила, что ранее вопрос допуска россиян вызвал негатив.

"Может, допустят и женскую сборную, и юниорскую. Но мы помним, что когда в прошлый раз был такой разговор, реакция стран была нехорошей. Та же Норвегия говорила, что не допустит спортсменов в страну. Рисковать никто не хочет. Поэтому сейчас ФИФА и УЕФА и говорят, что хотят посмотреть на реакцию. Думаю, сейчас они посмотрят. Если они увидят, что нет большого отрицания и бойкотов, то подумают, что мнение начало меняться. Лучше бы они не смотрели, а принимали какие-то документы, где есть пункты с гарантией допуска и участия спортсменов", – сказала Журова.

Ранее УЕФА не смог вернуть в свои турниры юношеские команды из России. Более 10 федераций выступили против такого шага и пригрозили бойкотом соревнований и матчей против представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!