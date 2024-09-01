'Есть проблемы после первого боя'. Реванш Усик – Фьюри может не состояться: стали известны подробности

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон предполагает, что повторный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика не состоится. По мнению популярного в Британии боксерского аналитика, Тайсон рискует не оправится после поражения во втором поединке.

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Нельсон напомнил, что до первой схватки Фьюри всячески унижал украинца, называя его "мелким щербатым средневесом". Однако иногда такая самоуверенность приносит совсем обратный результат.

"Иногда, если ты не уважаешь своего оппонента, обзываешь его всячески, то выходит совсем наоборот. Как теперь это все может идти дальше? И если я буду с вами честен, я буду удивлен, если реванш состоится. Если он все-таки состоится и те же вещи случатся снова, как Тайсон Фьюри, как человек и как боец, осознает это? Как он с этим справится? Потому что я думаю, у него есть с этим проблемы после первого боя", – заявил Нельсон в интервью Boxing King Media, перевод которого приводит Vringe.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

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