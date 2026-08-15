"Аномальная" жара в Украине грозит печальными последствиями: что происходит с реками

Из-за засушливой погоды, царящей в последнее время в Украине, наблюдается снижение уровня воды в реках на западной территории Украины. Так, ожидается, что уровень воды достигнет самых низких значений за весь период наблюдений, а местами может оказаться еще ниже.

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Специалисты предупреждают, что это может привести к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Что известно

Снижение уровня воды в реках из-за погодных условий ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях. Отмечается, что такое явление, вероятно, будет наблюдаться в период с 15 по 25 августа. В связи с этим объявлен III уровень опасности – коричневый.

Также специалисты предупреждают о том, что на отдельных участках малых рек это явление может привести к отсутствию стока, что вызовет затруднения в функционировании водохозяйственного комплекса.

"15–25 августа вследствие преимущественно сухой погоды на реках бассейнов Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.), Сяна (Львовская обл.), суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается дальнейшее снижение уровней воды до самых низких значений за весь период наблюдений, на отдельных участках – ниже этих значений, с уменьшением водности рек до критериев маловодья, на отдельных участках малых рек до отсутствия стока, что приведет к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса (III уровень опасности – коричневый)", – говорится в сообщении.

Погода в Украине 15–17 августа

В целом в последние дни погоду в Украине формировал антициклон, теперь он начнет разрушаться, давление будет падать. Однако его влияния ещё хватит на 15–16 августа, когда он продолжит обеспечивать погоду без осадков, отметили в Укргидрометцентре.

"Уже с понедельника, 17 августа, на территорию Украины придет новый атмосферный фронт с запада, который принесет больше облачности и осадков", – сообщили синоптики гидрометцентра.

По словам специалистов, с понедельника следует ожидать локальных кратковременных дождей с грозами в западных и северных областях. На выходных, 15–16 августа, еще будет сохраняться сухая погода без осадков, а в понедельник ожидаются дожди.

Температура же будет постепенно повышаться. Так, 15 августа днем ожидается +23...+28 градусов, ночью +8...+13, в Закарпатье будет теплее всего – +30...+33. В восточных областях и северо-восточной части днем ожидается +20...+25 градусов.

В воскресенье, 16 августа, будет еще теплее: в большинстве областей ночью температура воздуха прогнозируется на уровне +11...+16 градусов, днем она повысится до +27...+32 градусов.

В понедельник ночью станет еще теплее: +14...+19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов, только на западе Украины будет прохладнее – +21...+26.

"Воздушные потоки в ближайшие дни будут переменного направления, а их скорость будет минимальной – в пределах 3–8 метров в секунду. В понедельник будет преобладать юго-западное течение с умеренной скоростью", – отметили в Укргидрометцентре.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по данным климатологов, начало сентября в Украине может быть тёплым и напоминать летнюю погоду. В то же время в течение месяца через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые могут вызывать ливни, грозы и похолодание.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье после нескольких дней аномальной жары обрушились сильные ливни, из-за которых дороги оказались затоплены водой. Непогода охватила Ивано-Франковскую область и курортный Буковель.

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