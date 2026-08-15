"Надо быть абсолютно никчемными": Зеленский в день 975-летия Лавры напомнил об ударах России по православной святыне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах, посвященных 975-летию Киево-Печерской Лавры. В ходе торжеств он подписал указ о защите национальных святынь украинского народа.

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Глава государства также призвал активизировать международные усилия по защите украинского культурного и духовного наследия от агрессии России.

"Мы должны беречь каждую такую нашу национальную святыню. И тем более – беречь сейчас, когда к вызовам течения времени добавились еще и вызовы абсолютно безбожной, тупой российской войны против Украины и против всех мест нашей культуры, истории, нашей памяти, против всех мест человечности. Надо быть совершенно ничтожными и совершенно глупыми, чтобы нанести удар по Лавре, но Россия это сделала", – сказал он.

Также глава государства поблагодарил за помощь присутствующих делегатов ЮНЕСКО, но отметил, что "нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить эту войну". По его словам, украинские святыни заслуживают того, чтобы стать частью всемирного наследия ЮНЕСКО и получить соответствующее внимание, защиту и возможности для восстановления.

"Нам нужно больше политической и санкционной работы для защиты святынь нашего народа на всей территории Украины, в частности в Крыму и на других частях нашей оккупированной земли", – сказал президент.

Также глава государства сегодня подписал указ о защите украинских национальных святынь. По его словам, ко Дню Независимости Украины будет подготовлен соответствующий закон, о чем уже было обсуждено с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Я прошу парламентариев поддержать закон, чтобы четко определить, что является нашими святынями и какие шаги необходимы для защиты наших святынь на всей территории Украины. И чтобы этот статус национальных святынь, который будет закреплен законом, дал больше возможностей командам наших святынь, всем, кто работает для защиты украинского наследия, чтобы это стало для них поддержкой как в условиях труда, и в финансовых возможностях, и в политических и юридических возможностях для защиты святынь, наших музейных коллекций, нашего наследия", – сказал он.

Кроме того, глава государства и генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани приняли участие в открытии выставки "Духовные сокровища нации. Ризница Киево-Печерской лавры" по случаю 975-летия.

"Очень важно сохранить наше культурное наследие, несмотря на преднамеренные удары России по нему, и сделать все, чтобы передать его следующим поколениям. Вместе с ЮНЕСКО мы можем и должны сделать больше, чтобы каждый украинский памятник, заслуживающий включения в список всемирного наследия, получил этот статус и поддержку", – заявил Владимир Зеленский.

Атака России на Киево-Печерскую лавру

Как известно, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате атаки на столицу было повреждено здание собора. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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