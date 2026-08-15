"Верните Федорова!" В городах Украины 31-й день подряд проходят митинги с картонками. Фото и видео

Суббота, 15 августа, стала 31-м днем протестов, вызванных увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова. Требования украинцев остаются прежними – вернуть его на должность, которая на данный момент остается вакантной (обязанности министра временно исполняет Евгений Хмара).

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Люди в Киеве, Одессе, Виннице, Запорожье, Днепре, Львове и других городах продолжают ежедневно выходить на улицы, чтобы власти их услышали.

Киев

В столице Украины на площади Франко снова собралось немало людей с картонками, на которых они изложили свои требования и слова поддержки Федорова.

Активисты также устроили необычную акцию протеста под названием "Накачай грудные, накачай оборону", массово выполняя отжимания на асфальте.

Львов

Здесь люди традиционно собрались у памятника Тарасу Шевченко в центре города. Они держали в руках плакаты и выкрикивали "Ганьба!", выражая недовольство увольнением Федорова и игнорированием требований граждан.

Одесса

Жители Одессы не остались в стороне и вышли сказать о том, что они хотят видеть Михаила Федорова на посту министра обороны Украины.

Днепр

Очередной митинг с плакатами состоялся и в Днепре. Отметим, что на воскресенье, 16 августа, в городе запланировано шествие от фонтана "Сфера" к Днепровскому городскому совету.

Требования митингующих:

– повторное назначение Федорова Михаила Альбертовича на должность министра обороны Украины;

– ведение прозрачной коммуникации со стороны Офиса президента относительно назначения и отстранения лиц от должностей, а также указание четких и прозрачных причин таких решений;

– увольнение Кима Виталия Александровича с должности министра по делам ветеранов Украины и назначение на эту должность ветерана войны, обладающего соответствующим управленческим опытом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве также анонсировали шествие 16 августа, начало – в 19:00. По словам Дмитрия Козятинского, ожидается большое количество людей.

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