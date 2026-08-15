Магучих с четырех прыжков выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

Ярослава Магучих завоевала "золото" чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в английском Бирмингеме. После уверенного выступления накануне в квалификации, в финале 24-летняя уроженка Днепра обеспечила себе нужный результат, прыгнув на высоту 1.97 м. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала пятой.

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Ярослава начала соревнования с отметки в 1.92 метра, когда в секторе прыжков в высоту оставалось 11 спортсменок из 15. Наша соотечественница продемонстрировала абсолютно другой уровень, преодолев планку с огромным запасом.

Геращенко начала выступления с 1.83м, затем со второй взяла 1.88 и с третьей 1.92.

Чтобы взять следующую высоту (1.95 м) Магучих понадобилось две попытки. Ирине же эта отметка не покорилась.

Борьба за "золото" развернулась на отметке 1.97м, при этом Ярослава шла второй. Лидировала полячка Мария Жодзик. Третьей была Мария Вукович из Черногории.

Магучих выдала абсолютно безупречную попытку, с первого раза перепрыгнув через планку.

Уже в статусе чемпионки украинская легкоатлетка штурмовала 2.01, но взять высоту так и не смогла.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Магучих побеждала на летних чемпионатах Европы в Мюнхене-2022 и Риме-2024.

К турниру в Бирмингеме украинская прыгунья в высоту подошла после успешного летнего сезона. В июле она выиграла чемпионат Украины во Львове, преодолев планку на высоте 2,00 метра, а затем стала обладательницей "серебра" этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Весной 2026 года Магучих также завоевала "золото" чемпионата мира в помещении.

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