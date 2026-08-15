Чрезвычайно редкий момент: камера запечатлела рождение горбатого кита

Дроны с камерами высокого разрешения позволили людям увидеть такие моменты жизни природы, которые раньше оставались скрытыми от наших глаз. Так, у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс квадрокоптер запечатлел на видео момент рождения горбатого кита.

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Как пишет Live Science, это, вероятно, первое видео родов этого вида. Увидеть все собственными глазами посчастливилось Александру Форресту – пилоту беспилотника из австралийской организации ORRCA (Организация по спасению и исследованию китообразных). Эта некоммерческая организация занимается спасением, сохранением и защитой морских млекопитающих.

28 июля Форрест проводил аэронаблюдение за миграцией горбатых китов (Megaptera novaeangliae). Во время мониторинга он заметил самку горбатого кита, которая немного отставала от своей стаи и плыла необычно медленно. А уже через мгновение он зафиксировал, как она рожает детеныша.

"Увидеть подобный момент в океане – это невероятная редкость. Такие события документируются крайне редко", – рассказал Форрест изданию Live Science. По его словам, эта работа, вероятно, является первым видео, снятым с дрона, на котором запечатлен весь процесс рождения горбатого кита. "Оно позволяет увидеть первые, самые важные секунды жизни детеныша, а также наблюдать за поведением новоиспеченной матери и ее новорожденного малыша", – рассказал пилот.

Представитель ORRCA отметил, что это всего лишь четвертый случай в истории, когда удалось запечатлеть сам момент рождения горбатого кита. У ученых также есть записи родов других видов китов – в частности, серого кита (Eschrichtius robustus) у побережья Калифорнии и кашалота (Physeter macrocephalus) в Карибском море

На видео с дрона видно, как новорожденный детеныш выныривает из красноватой от крови воды, чтобы сделать свой первый вздох. После этого мать поворачивается, чтобы подплыть к нему. Эту сцену сняли примерно в 700 метрах от берега возле городка Кингсклифф в северо-восточной части Нового Южного Уэльса.

Это рождение – "символ одного из самых масштабных успехов в области охраны природы в истории, ведь горбатых китов удалось спасти от грани вымирания, и сейчас их популяция у побережья Нового Южного Уэльса достигает почти 50 000 особей", – отметил Форрест. Сбор данных об этой популяции имеет решающее значение для того, чтобы узнать больше о том, где именно они рожают, как проходит сам процесс и как выглядят первые минуты жизни детенышей.

Теперь кадры будут тщательно анализироваться, чтобы подготовить отчет для рецензируемого научного журнала. Важная деталь: во время родов самка отставала от своей стаи. Биологи сравнят это с наблюдениями за другими китами, которые рожали в окружении родственников. Например, на видео 2023 года, снятом с дрона, было видно, как во время родов кашалота рядом находились 10 взрослых самок: они образовали защитный круг и по очереди подталкивали детеныша к поверхности, чтобы тот мог начать дышать.

В течение первых недель детеныши остаются рядом с матерями и осваивают жизненно важные навыки – в частности, как правильно выныривать за воздухом. "У горбатых китов, похоже, существует невероятно сильная материнская связь с потомством. В течение 11 месяцев мать кормит детеныша чрезвычайно питательным молоком, пока он не подрастет до годовалого возраста и не сможет заботиться о себе самостоятельно", – пояснил Форрест

Новорожденный детеныш горбатого кита весит от 900 до 1360 килограммов, а его длина составляет от 3 до 5 метров. Питаясь материнским молоком, детеныш прибавляет около 45 килограммов в день, быстро набирая силы и накапливая жир для своей первой миграции. Кстати, горбатые киты совершают одну из самых длинных миграций среди всех млекопитающих: они преодолевают до 8000 километров в одну сторону – от холодных полярных вод до теплых тропических морей, где у них происходит размножение.

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