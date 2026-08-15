'Укрпочта' доставляла письмо 11 дней: клиент оказался адвокатом и добился компенсации, поскольку переживал

Вознесеновский районный суд Запорожья обязал "Укрпочту" выплатить клиенту штраф в размере 10 грн (25% от стоимости доставки) и 3 тыс. грн компенсации за моральный ущерб. Почта доставила его письмо со значительной задержкой.

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Об этом говорится в материалах дела № 335/12799/25. Истец работает адвокатом и отправил в "ПриватБанк" адвокатский запрос в интересах своего клиента, пострадавшего от мошеннических действий. "Укрпочта" потратила на доставку целых 11 дней. Из-за этого адвокат начал беспокоиться и волноваться.

"Он был вынужден в течение длительного времени, в ходе защиты своих нарушенных прав и законных интересов из-за бездействия ответчика, беспокоиться, нервничать и волноваться", — говорится в материалах дела.

В "Укрпочте" объяснили, что не смогли вовремя вручить письмо, поскольку в ПриватБанке уполномоченное лицо, имевшее право подписывать документы, находилось на больничном.

"Письмо не было вручено, поскольку, по словам управляющего АО КБ "ПриватБанк", лицо, уполномоченное банком на получение всей корреспонденции, отсутствовало, а именно находилось на больничном", – указано в документах.

Однако суд считает, что почтовый оператор не предоставил надлежащих доказательств того, что задержка произошла по вине банка, а не из-за недостатков в организации доставки. В соответствии с Гражданским кодексом Украины, Законом "О защите прав потребителей" и судебной практикой, потребитель имеет право на возмещение морального вреда в случае оказания некачественных услуг.

"Суд признал, что истец испытал душевные страдания, тратил время и ресурсы, а его профессиональная репутация находилась под угрозой. Размер морального ущерба определен с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Винницкий районный суд отказал компании "Винницагаз Сбыт", которая требовала от своей клиентки заплатить 729,1 тыс. грн якобы за потребленный газ. Женщина в суде заявила, что газовики использовали неверные показания счетчика, и отказалась платить. Судья отклонил иск "Винницагаз Сбыт" и обязал компанию выплатить 30 тыс. грн своей клиентке, чтобы она могла компенсировать расходы на адвокатов.

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