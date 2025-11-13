'Если ты такой нытик, иди в другую команду...' Леоненко 'выгнал' из 'Динамо' капитана клуба

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко резко высказался в адрес капитана киевлян Виталия Буяльского после поражения команды в 12-м туре УПЛ от "ЛНЗ" со счетом 0:1. Поводом стала послематчевая реплика полузащитника, который пожаловался на усталость игроков.

После матча Буяльский заявил, что команда не до конца восстановилась, ведь накануне имела лишь одну полноценную тренировку, в то время как "ЛНЗ" готовился к встрече значительно дольше. Эти слова вызвали раздражение Леоненко, известного своими прямыми комментариями.

"Буяльский сказал, что "ЛНЗ" неделю готовился к "Динамо", а киевляне — с корабля на бал. Хочу спросить Буяльского: а что ты тогда в "Динамо" делаешь? У меня даже белки во дворе знают, что "Динамо" и "Шахтёр" играют по две-три игры в неделю. Если ты такой нытик, иди в другую команду попроще, где матчи реже и восстанавливаться успеешь", — заявил Леоненко в интервью Blick.

Отметим, что за три дня до поражения от "ЛНЗ" столичный клуб разгромил боснийский "Зриньски" (6:0) в Лиге конференций.

До этого другой экс-футболист киевского "Динамо" Олег Саленко жестко прошелся по футболистам команды после ее поражение от ЛНЗ в 12-м туре Премьер-лиги. По словам лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года, "бело-синие" находятся в глубоком кризисе и нуждаются в переменах.

Отметим, что после поражения от ЛНЗ киевляне опустились на четвертое место в турнирной таблице и отстают от "Шахтера" уже на семь очков.

