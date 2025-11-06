'Динамо' со счетом 6:0 добыло историческую победу в Лиге конференций. Видео

"Динамо" провело свой самый лучший матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, не оставив шансов боснийскому "Зриньски". Команда Александра Шовковского с первой минуты захватила инициативу и уверенно довела дело до разгрома, впервые в истории добыв победу в этом турнире – 6:0. До этого киевский клуб выступал только в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Видео дня

С самого начала матча украинца заиграли первым номером. Уже на 21-й минуте они открыли счет: после навеса с углового Денис Попов выиграл верховую борьбу и точно пробил головой в дальний угол — 1:0.

Боснийцы ответили лишь несколькими неудачными подходами, а во второй половине тайма преимущество хозяев стало подавляющим. Пихаленок, Буяльский и Кабаев раз за разом вскрывали фланги соперника, но первый тайм завершился минимальным перевесом.

После перерыва "Динамо" буквально смяло оппонента. Уже на 56-й минуте Эдуардо Герреро удвоил счет после точной передачи Пихаленка.

Спустя три минуты Владислав Кабаев показал индивидуальное мастерство, обыграв защитника и отправив мяч в ворота — 3:0.

На этом киевляне не остановились. Виталий Буяльский, оформивший четвертый гол, воспользовался передачей Кабаева и пробил точно в нижний угол — 4:0.

Вышедший на замену Андрей Ярмоленко забил эффектным ударом в девятку на 78-й минуте.

Точку в матче поставил Бленуце, через трех защитников забив головой в ворота боснийцев.

Гости из Мостара практически не создавали опасных моментов: редкие попытки пробиться к воротам уверенно гасили Попов и Михавко, а Руслан Нещерет надежно действовал на выходах.

После этой победы "Динамо" поднимается с предпоследнего места в зону плей-офф Лиги конференций.

Напомним, что предыдущие два поединка чемпион Украины проиграл с общим счетом 0:5. В первом туре "Динамо" уступило "Кристал Пэлас" 0:2. Затем команда из Киева была разгромлена турецким "Самсунспором" (0:3).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!