'Динамо' в матче с отмененным пенальти сенсационно проиграло в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" минимально уступило дома черкасскому ЛНЗ в матче 12-го тура чемпионата Украины. Единственный гол в концовке первого тайма принес гостям Пастух.

Перед встречей букмекеры не верили в победу гостей. В перерыве на успех подопечных Виталия Пономарева принимались ставки с коэффициентом 4.

Хозяева с первых минут владели мячом и пытались взломать оборону соперника, однако игра "Динамо" была надежно нейтрализована компактной защитой ЛНЗ.

Самые опасные эпизоды первого тайма создали Герреро и Караваев, но оба раза надежно действовал вратарь гостей Паламарчук. На 45-й минуте "Динамо" пропустило: после выхода один на один Проспера мяч отскочил к Пастуху, который добил его в ворота – 0:1.

После перерыва команда Александра Шовковского усилила натиск, требовала пенальти, но VAR отменил решение арбитра Балакина.

Киевляне имели несколько возможностей сравнять счет, однако ударам Кабаева и Буяльского не хватало точности. Гости отчаянно оборонялись и довели игру до сенсационной победы.

ЛНЗ одерживает важнейшую выездную победу в Киеве, тогда как "Динамо" теряет важные стратегические очки в борьбе за чемпионство. В турнирной таблице "бело-синие" с 20 пунктами опускаются на 4-е место. У ЛНЗ – 23. Лидирует "Шахтер" (24), у которого игра в запасе.

Напомним, что в прошлый четверг "Динамо" со счетом 6:0 добыло разгромную победу в Лиге конференций.

