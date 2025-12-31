Экс-чемпион мира сказал, что случится в бою Усик – Уайлдер

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от возможного поединка между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером. Он считает, что украинский боксер сейчас находится на пике своей формы и должен праздновать победу.

Видео дня

"Я чувствую, что Усик сейчас на вершине мира. Уайлдер обладает мощным ударом, каждый его удар может быть решающим, но все же мне кажется, что Усик должен его победить. Ничего легкого в боксе нет, но Усик — настоящий профессионал", – сказал Гвоздик в эфире Youtube-каналу ESNEWS.

Гвоздик также вспомнил совместные тренировки с Усиком в олимпийские годы и подчеркнул его трудолюбие и дружелюбие: "Иногда он был на сборах без тренера, но всегда работал на максимум. Это показывает, что он настоящий профессионал".

По словам Гвоздика, бой Усик – Уайлдер станет большим событием бокса 2026 года. "Это большой бой, большой матч. Уайлдер взял паузу и хорошо отдохнул. Думаю, фанаты увидят яркое противостояние", — добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен вернуться в ринг во второй половине весны будущего года. Наш соотечественник планирует подраться с американским нокаутером Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

Ранее Деонтей заявил, что не считает Александра одним из величайших боксеров в истории, и подтвердил, что ведет с украинцем переговоры о поединке в 2026 году, при этом не упустив возможности слегка его потроллить.

Отметим, что сам Уайлдер последний раз выходил на ринг в июне этого года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона, прервав череду из двух поражений подряд — от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Всемирный боксерский совет (WBC) уже одобрил будущий бой Усик — Уайлдер и выпустил официальное решение по этому противостоянию. Ранее Александр Усик посетил боксерский вечер в Эр-Рияде, приехав в Саудовскую Аравию вместе со старшей дочерью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!