Китай может разрабатывать ядерное оружие нового поколения: что узнала разведка США

Разведка США пришла к выводу, что Китай ведет разработку нового поколения ядерного оружия и в июне 2020 года мог осуществить скрытое взрывное испытание на полигоне Лоп-Нур. Эти действия являются частью масштабной модернизации арсенала, которая может изменить ядерную стратегию Пекина и приблизить его к уровню США и России.

Видео дня

Взрыв магнитудой 2,75 произошел в июне 2020 года на ядерном полигоне Лоп-Нур в западном Китае. Об этом сообщает CNN.

В Вашингтоне считают, что характеристики сейсмического сигнала не соответствуют ни землетрясению, ни горным работам, и это свидетельствует о возможных ядерных испытаниях.

У разведки есть предположение, что тест был связан с разработкой современных систем, в частности ракет, способных нести несколько миниатюрных боеголовок одновременно. Кроме того, США подозревают, что Китай работает над созданием тактического ядерного оружия малой мощности, которого ранее не имел на вооружении.

В Пекине эти обвинения отрицают. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что страна придерживается политики неиспользования ядерного оружия первой и сохраняет мораторий на испытания.

Модернизация ядерных сил Китая происходит самыми быстрыми темпами в его истории. По оценкам Пентагона, это может предоставить Пекину новые инструменты ядерного сдерживания и потенциального давления в кризисных ситуациях, в частности вокруг Тайваня.

Китай исторически провел значительно меньше ядерных испытаний, чем США или Россия, что могло побудить его к дополнительным тестам для совершенствования технологий.

Разглашение деталей возможного теста произошло на фоне дискуссий о новом формате международных ядерных договоренностей, к которым Вашингтон настаивает привлечь Пекин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры в последние годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!