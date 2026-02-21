Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину с понедельника: какие условия выдвигает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Чтобы этого не произошло, политик требует от президента Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Видео дня

Соответствующий пост Фицо разместил на платформе Х. Он подчеркнул, что Братислава помогает Киеву "значительно больше" чем другие партнеры.

"Если президент Украины не возобновит поставки нефти в Словакию в понедельник, я в тот же день попрошу соответствующие словацкие компании прекратить предоставление аварийной электроэнергии Украине", – написал Фицо.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ его государство оказывает поддержку Украине. По его словам, на территории страны находится около 180 тысяч украинцев, которые обеспечиваются гуманитарной помощью. К тому же Словакия участвует в организации совместных межправительственных встреч.

"Мы делаем для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны. Президент Украины отказывается понимать наш мирный подход, и, поскольку мы не поддерживаем войну, он ведет себя злонамеренно по отношению к Словакии. Сначала он остановил поставки газа в Словакию, что нанесло нам убытки в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что повлекло нам дополнительные убытки и логистические трудности", – говорится в сообщении.

Словацкий премьер пригрозил, что в случае невозобновления поставок нефти в страну уже в понедельник он обратится к государственной компании SEPS с требованием прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Кроме того, Фицо заявил, что не поддержал предоставление Украине нового военного кредита, объяснив это официальной позицией своего государства.

"Учитывая неприемлемое поведение президента Зеленского в отношении Словакии, который относится к ней как к враждебной стране, я считаю абсолютно правильным, что отказался привлекать Словацкую Республику к последнему военному кредиту для Украины на сумму 90 миллиардов евро", – указано в сообщении.

Стоит отметить, что на саммите Совета Евросоюза, который состоялся в декабре прошлого года, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины.

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

Украина предложила ЕС использовать нефтепровод Одесса-Броды как альтернативу

Украина предложила временную альтернативу для транспортировки нефти в Европу на период аварийных ремонтов трубопроводов. Так, в письме украинской миссии при ЕС говорится о возможности поставки через нефтетранспортную систему Украины или морем, в частности с использованием нефтепровода Одесса–Броды, который соединяет черноморский порт со странами Евросоюза.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не поддерживает использование средств Европейского Союза для военной помощи Украине. По мнению политика, это просто продолжает войну в нашей стране, которую начала Россия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!