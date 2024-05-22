Экс-чемпион мира пересмотрел бой Усик – Фьюри и сделал откровенное признание о случившемся в поединке

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (25-4, 9 КО) признался, что присудил бы ничью в бою Усик - Фьюри. 40-летний американский боксер-профессионал итальяно-аргентинского происхождения пересмотрел поединок и поменял свое изначальное решение о победе Александра.

"Если Фьюри победит Усика в матче-реванше – а затем потенциально сразится с ним в третий раз – это действительно укрепит его наследие. Он также способен выиграть матч-реванш. Первый бой был очень равным. Смотря в прямом эфире, я отдал семь из 12 раундов Усику и пять Фьюри, и, конечно же, зафиксировал "нокдаун" от Александра. Но когда я смотрел бой в воскресенье, у меня возникло искушение отдать по шесть раундов каждому бойцу", – цитирует boxngscene Алгиери.

Эксперт не сомневается, что если бы Фьюри не получил рассечение, он бы победил.

"Дело не только в том, как девятый раунд повлиял на протоколы, но и в том, сколько времени понадобилось Фьюри, чтобы восстановиться. Когда боец ​​получает такую ​​травму, он не пытается выиграть раунды, как раньше; сначала они пытаются оправиться от травмы, что он и сделал. Фьюри выиграл 12-й раунд, показав невероятное сердце и очень хороший бокс. Матч-реванш для него очень выигрышный", – подытожил Алгиери.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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