Экс-чемпион мира назвал неожиданную причину поражений Джошуа и Фьюри от Усика

Бывший британский боксер Джонни Нельсон пристыдил своих соотечественников Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) за отсутствие должного уважения к Александру Усику (23-0, 14 КО). По словам экс-чемпиона мира в тяжелом весе, такое отношение привело к поражениям от украинца.

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Об этом Нельсон заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 58-летний эксперт и аналитик добавил, что Усик продемонстрировал свое превосходством над британскими боксером, напомнив о победах украинца также над Тони Белью и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Усик оставил после себя просто таки разрушительный след, если мы говорим о супертяжах. По крайней мере, относительно британских боксеров. Он бы выиграл 99 из 100 боев с ними. Усика можно побить, но он достаточно умен. Он демонстрирует, что если его не зацепить с первого раза, то этого уже не получится никогда. Чтобы победить его, нужно выйти на ринг как невежественный и голодный боец, но все парни являются его фанатами", – сказал Нельсон.

Накануне появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа.

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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