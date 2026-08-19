Рада назначила Сибигу министром иностранных дел: результаты голосования и биография

В среду, 19 августа, Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины, которую он занимал и ранее. "За" проголосовали 266 народных депутатов.

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Об этом стало известно с официального сайта парламента. Накануне президент Владимир Зеленский внес соответствующее постановление №15524.

Накануне голосования Сибига во время выступления в Верховной Раде подытожил работу за прошлый год.

По его словам, несмотря на многочисленные вызовы, Украине удалось сохранить международную поддержку, привлечь 90 млрд евро, усилить санкционное давление на Россию, начать создание спецтрибунала, а также расширить дипломатическое присутствие в мире и международных организациях. Кроме того, были открыты первые переговорные кластеры.

"Но пока идет война, никакие усилия не могут считаться достаточными. Мы четко осознаем вызовы и знаем, что делать. Три ключевых приоритета: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что с 17 июля Сибига стал временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины. Кроме того, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, реорганизуется и структура министерств "в соответствии с решениями парламента".

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Сибига – украинский дипломат и юрист, родившийся 1 января 1975 года в Зборове Тернопольской области. С 5 сентября 2024 года занимает должность министра иностранных дел Украины. Ранее работал заместителем руководителя Офиса Президента Украины и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

В 1997 году Сибига окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "международные отношения", получив также квалификацию переводчика с английского языка. Владеет английским и польским языками.

В 2016–2021 годах Сибига представлял Украину в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Турции. В 2021 году он стал заместителем руководителя Офиса Президента Украины, где работал до назначения главой МИД.

За профессиональную деятельность Андрей Сибига был удостоен государственных наград. В 2020 году он получил орден "За заслуги" III степени, а в 2021-м – орден "За заслуги" II степени. Награды присуждены за вклад в государственное строительство, развитие международного сотрудничества Украины, многолетнюю дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 июля Кабинет министров Украины официально назначил генерал-майора ЕвгенияХмару временным исполняющим обязанности министра обороны. До этого Владимир Зеленский освободил его от исполнения обязанностей главы СБУ и с должности начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

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