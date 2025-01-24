Экс-чемпион мира из РФ отметился отбитым хамством в адрес Кличко, который хочет вернуться в бокс

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд оскорбительно высказался о легендарном Владимире Кличко и его планах возобновить карьеру. Россиянин использовал традиционные нарративы кремлевской пропаганды, которая нелепо пытается выставить в неприглядном свете украинских спортсменов и политиков, вбрасывая откровенные фейки.

Видео дня

Соответствующий пост Дрозд опубликовал в своем Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что не понимает, зачем Кличко-младший намерен вернуться на профессиональный ринг, хотя тут же упоминает желание украинца еще раз войти в историю бокса.

"Владимир Кличко собирается вернуться на ринг. Он мечтает побить рекорд Формана, который завоевал титул чемпиона мира в 45 лет. Сейчас Владимиру 48. Не понимаю с чем связаны такие амбиции. Может, когда он был с братом в кабинете у Зеленского, он случайно надышался чем-то запрещенным? Или старые травмы дают о себе знать?" – написал Дрозд, продемонстрировав характерные для россиян надменность и высокомерность.

Напомним, что Кличко-младший рассматривает хочет вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем пояса в истории. Накануне Владимир лаконично ответил на вопрос о своем камбэке.

Менеджер Том Леффлер заявлял, что легендарный украинец будет драться за чемпионский пояс, Известно, что Усик может поспособствовать возвращению соотечественника на ринг.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, американские журналисты телеканала ESPN выразили уверенность в том, что Владимир Кличко возобновит карьеру в 2025 году. Также украинец недавно засветился на спаррингах с боксерами из нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!