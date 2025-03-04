Джошуа готовит подставу Усику с боем за звание абсолютного чемпиона

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) рассчитывает провести свой следующий бой с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Это может помешать Александру Усику (23-0, 14 КО) вновь выйти на ринг против британца в битве за все пояса королевского дивизиона.

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Об этом в интервью talkSPORT заявил промоутер Эдди Хирн. Глава компании Matchroom Boxing, которая ведет дела Джошуа, назвал именно Дюбуа фаворитом на поединок против уроженца Уотфорда. В то же время в команде Энтони рассматривают и несколько других вариантов.

"Даниель Дюбуа по-прежнему является номером 1. В идеальном мире, Джошуа подерется если не с Дюбуа, то с Тайсоном Фьюри. Есть также Джозеф Паркер, с которым, я думаю, получился бы отличный бой, есть Агит Кабайел и Деонтей Уайлдер", – сказал Хирн.

Дюбуа и Джошуа уже выходили на ринг в сентябре минувшего года и тогда Даниель нокаутировал соперника в пятом раунде. После этого у него сорвался поединок против Паркера из-за болезни.

В то же время планируется, что следующим соперником Усика должен стать Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Эти боксеры также уже пересекались в августе 2023-го. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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