'Дороже всех наших вместе взятых': экс-игрок сборной Боснии высказался об Украине перед полуфиналом стыков Евро-2024

Бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины Марко Топич назвал украинцев явным фаворитами полуфинала плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024. Бывший нападающий "Вольфсбурга" отметил, что у "сине-желтых" более классные игроки, которые выступают в топовых командах.

Об этом Топич заявил в интервью порталу Sport Centar. В качестве примера экс-футболист, который провел 24 матча за сборную, привел английских легионеров украинцев Михаила Мудрика, Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Илью Забарного, а также вратарей нашей команды.

"У Украины очень качественные игроки в каждой линии. Зинченко, Мудрик, Миколенко, Забарный дороже всех наших игроков вместе взятых. У них есть лучшие вратари, они из "Реала" и "Бенфики". Яркий тандем в чемпионате Испании – Довбик и Цыганков. Можно с уверенностью сказать, что это очень серьезная сборная. Но только на поле мы увидим, кто сильнее. Я верю, что мы покажем, что каждый игрок выйдет за рамки своих возможностей на 100%. Удачи, ребята", – сказал Топич.

Напомним, OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало поединка – в четверг, 21 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку на матч, из которой исключил двух защитников киевского "Динамо". Визави Реброва Саво Милошевич накануне указал на слабость нашей команды.

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Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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