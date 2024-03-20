'Становятся его рабами': тренер Боснии заявил о самообмане и слабости футболистов сборной Украины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Саво Милошевич признался, что накануне плей-офф отбора Евро-2024 его не тревожит умение команды Украины контролировать мяч. Специалист выразил уверенность в том, что этот аспект зачастую играет не в пользу того, кто больше времени владеет инициативой.

Об этом Милошевич заявил перед матчем 21 марта, пишет портал Sport.ba. Наставник балканской сборной отметил, что внимательно изучил игру подопечных Сергея Реброва и ждет непростого поединка. Бывший нападающий также добавил, что его сборная отрабатывала пенальти.

"Владение не играет для вас никакой роли. Владение мячом часто оказывается самообманом и команды становятся его рабами. Нам предстоит сыграть матч, в котором мы поймем, когда мы можем что-то сделать и где мы можем это сделать. Но мы не будем отдавать инициативу сопернику. У нас есть игроки, которые умеют играть. Я не сторонник длительного владения мячом. У нас практически вся информация об Украине, я играл с Ребровым. Мы отрабатывали пенальти, знаем, что это такое", – сказал Милошевич.

Отметим, что капитан боснийцев Эдин Джеко назвал украинскую сборную фаворитом игры. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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