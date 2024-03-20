Босния и Герцеговина – Украина: все подробности полуфинала плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в четверг, 21 марта, сыграет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Соперником подопечных Сергея Реброва по пути В Лиги наций является команда Боснии и Герцеговины.

Встречу принимает стадион "Билино Поле" в Зенице. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Трансляция поединка будет доступна на региональных каналах "Суспильного", но только в бесплатном цифровом эфирном телевидении T2, а также в пакетах медиасервисов.

Кроме того, прямой эфир из Зеницы будет организован на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" видеоплатформы Megogo.

ПРОГНОЗ НА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Фаворитом противостояния считает украинская команда. Ставки на победу наших соотечественников в основное время принимается с коэффициентом 2,00.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех боснийцев достигают уровня 3,80. При этом на выход "сине-желтых" в финал плей-офф предлагается индекс 1,53.

СУДЬИ НА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – УКРАИНА

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Цвайер. Помогать ему будут лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, роль четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт.

На игре также будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Саво Милошевич, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины:

– Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем достичь необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же. Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти. Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея – как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Считаю, что этот отборочный цикл был удачным для команды, и для любого нужно время, чтобы понимать требования. Я вижу, как игроки мотивированы. Мы собираемся добиваться своей цели за счет командной игры, за счет индивидуального мастерства. Думаю, футболистам даже не нужно напоминать о мотивации – они понимают, для кого они играют, в каком состоянии наша страна. Это выходит на первое место.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Босния и Герцеговина: Василь – Шаджикадунич, Колашинац, Тахирович, Газибегович – Крунич, Хаджиахметович, Пьянич – Миличевич, Дедич, Джеко.

Украина: Лунин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко – Степаненко – Судаков, Зинченко – Зубков, Мудрик – Довбик.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом в отборе к ЧМ-2022. Команды сыграли вничью во Львове 1:1, которую, к слову, зафиксировал именно Цвайер, а в Зенице украинцы выиграли всухую благодаря голам Зинченко и Довбик.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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