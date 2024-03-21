Ребров исключил из сборной Украины на матч с Боснией двух защитников 'Динамо'

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой команды на полуфинальный матч плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Боснией и Герцеговиной. Наставник "сине-желтых" не включил в список возможных участников поединка 21 марта сразу пятерых исполнителей.

Об этом идет речь на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Точно не выйдут на поле защитники киевского "Динамо" Александр Попов и Александр Караваев, полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, лидер испанской "Жироны" Виктор Цыганков и форвард "Шахтера" Даниил Сикан.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артём Довбик, 18. Владислав Ванат.

Отметим, OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Победитель игры сыграет 26 марта против сильнейшего в паре Израиль – Исландия в борьбе за выход на Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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