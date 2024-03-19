Искусственный интеллект ответил, сможет ли Украина победить Боснию и Герцеговину в плей-офф Евро-2024

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал анализ игры плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года по футболу Украина – Босния и Герцеговина. Искусственный интеллект уклонился от прямого ответа на вопрос, кто победит, заявив, что невозможно предсказать результат встречи без учета конкретных условий.

По мнению компьютера, результат футбольного матча зависит от многих факторов, включая форму команды, тактику, состав, психологическую подготовку и прочее.

"Обе сборные - Украина и Босния и Герцеговина - имеют качественных игроков и способны показать хороший футбол. У сборной Украины достаточно сильный состав и хорошая футбольная история, поэтому вполне возможно, что она может обыграть сборную Боснии и Герцеговины", – говорится в ответе.

Напомним, что сборная Украины по футболу сразится с командой Боснии и Герцеговины в четверг, 21 марта, на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. Начало в 21:45 по киевскому времени. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игры.

Украина, если пройдет боснийцев, через четыре дня на поле стадиона во Вроцлаве встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Согласно обновленному регламенту украинские футболисты даже в случае поражения все равно проведут вторую встречу плей-офф, но уже с проигравшим из вышеуказанной пары.

Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.

Напомним, что сборная Украины считается явным фаворитом у букмекеров в этом противостоянии. Ставки на то, что именно "сине-желтые" выиграют путевку на чемпионат в Германии, принимаются с коэффициентом 2,10.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!