Женщине начислили 729 тыс. грн долга за газ из-за показаний неисправного счетчика: судья вынес неожиданное решение

Винницкий районный суд отказал компании "Винницагаз Збут", которая требовала от своей клиентки заплатить 729,1 тыс. грн якобы за потребленный газ. Женщина в суде заявила, что газовики использовали неверные показания счетчика, и отказалась платить. Судья отклонил иск "Винницагаз Збут" и обязал компанию выплатить 30 тыс. грн своей клиентке, чтобы она могла компенсировать расходы на адвокатов.

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Об этом говорится в решении суда по делу №128/1726/22. Решение вынесено 30 июля 2026 года. Так, газораспределительная компания пыталась взыскать с потребителя задолженность за период с 01.03.2021 по 01.05.2022 в размере 681,4 тыс. грн.

Помимо основного долга истец требовал уплатить:

30,5 тыс. грн – инфляционное увеличение;

6,5 тыс. грн – 3% годовых;

10,7 тыс. грн – судебный сбор.

Основанием для начисления такой суммы стали зафиксированные показания счетчика, которые внезапно выросли до 93 318,38 куб. м. К делу также были привлечены материалы о вероятном вмешательстве в работу прибора учета и письмо НКРЭКП.

"НКРЭКП в письме подтверждает, что имело место вмешательство в работу газового счетчика, установленного у ответчика. Таким образом, показания газового счетчика не соответствуют реальному объему природного газа, потребленного газовыми приборами, установленными у ответчика", – говорится в материалах дела.

Ответчик и его адвокаты доказали, что начисленный объем газа технически и физически невозможен. Даже при условии использования всего предусмотренного проектом оборудования на максимальной мощности в течение 24 часов в сутки (119 дней подряд с 01.10.2021 по 27.01.2022), максимальный расход мог бы составить лишь 24 590,16 куб. м, а показание счетчика должно было бы достичь максимум 33 924 куб. м, но ни в коем случае не 93 318,38 куб. м.

Адвокаты отметили, что начисление 3 % годовых и инфляционных убытков противоречит условиям Типового договора, который предусматривает лишь возможность начисления пени.

Оценив представленные доказательства, суд вынес решение в пользу потребителя: полностью отказать ООО №Винницагаз Збут" в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, инфляционных потерь и 3% годовых.

Кроме того, суд также постановил взыскать с ООО "Винницагаз Збут" в пользу истца 30 тыс. грн в качестве компенсации расходов на профессиональную юридическую помощь.

Как ранее писал OBOZ.UA, Святошинский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска бывшей директору Специальной школы №16, которая пыталась восстановиться в должности после громкого увольнения. Бывшая руководительница, возглавлявшая учреждение почти 25 лет, обжаловала приказы о выговорах и увольнении, а также требовала выплаты среднего заработка за время прогула (57,5 тыс. грн) и компенсации морального вреда (50 тыс. грн).

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