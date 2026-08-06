"Был обессилен": в Украине спасли раненого грифа, выбравшего для себя нетипичный маршрут. Фото

Украинские волонтеры приютили черного грифа по имени Берлин, который родился и вырос в зоопарке столицы Германии. Раненую птицу нашли на границе Киевской и Черкасской областей — в месте, где этот вид практически не встречается.

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Сейчас птица проходит лечение и восстановление в реабилитационном центре "Садыба Нюшаник. Помощь птицам". Об этом сообщает Amal News.

Как птица оказалась в Украине?

Весной этого года молодого грифа выпустили в дикую природу в Болгарии в рамках программы по восстановлению популяции. Однако вместо того, чтобы остаться в привычном ареале, он пролетел через Болгарию, Румынию, Молдову и оказался недалеко от Белой Церкви Киевской области.

Черный гриф почти не обитает в Украине. На материковой части страны он не обитает, только в Крымских горах. В целом лишь изредка он залетает сюда из Европы в южные или центральные регионы.

Как удалось найти и спасти грифа?

В мае Берлина окольцевали, оснастили GPS-трекером и выпустили в дикую природу. Когда сигнал с передатчика надолго замер в одной точке, болгарские орнитологи обратились к украинским коллегам. Благодаря одесскому орнитологу Максиму Яковлеву информацию распространили среди наблюдателей за птицами, после чего киевлянин Игорь Самохин 28 июля отправился на поиски грифа.

"Найти грифа оказалось несложно, ведь были точные координаты благодаря GPS-трекеру. Мы с женой Алиной Рожковой доехали почти до Жашкова, то есть примерно на границе Киевской и Черкасской областей. Там увидели долину с густым двухметровым камышом. Стали пробираться через него, промокли до нитки, потому что накануне был ливень. И минут через десять добрались до птицы. Я впервые увидел черного грифа в дикой природе", – сказал Игорь Самохин.

Игорь рассказал, что, отправляясь на поиски Берлина, боялся найти его мертвым. Однако птица оказалась живой и в относительно хорошем состоянии. По его словам, возможность спасти такого редкого хищника стала настоящей привилегией.

Сначала гриф спокойно отреагировал на людей, однако, когда его пытались взять, он начал защищаться мощным клювом и лапами. По словам Игоря, из-за этого пришлось надеть перчатки. Несмотря на сопротивление, птица была настолько истощена, что не могла подняться, поэтому её накрыли полотенцем, осторожно подняли и перенесли.

Супруги доставили грифа в ветеринарную клинику, где у него обнаружили ранение лапы. По словам Игоря Самохина, травма, вероятно, возникла в результате нападения собаки или контакта с металлическим предметом. Хотя перелома не было, рана начала гноиться, поэтому птица нуждается в лечении.

Как проходит лечение грифа?

После осмотра в ветеринарной клинике грифа из Берлина забрали на лечение и реабилитацию основатели общественной организации "Садыба Нюшаник" и одноименного центра реабилитации диких птиц Ирина и Велерий Снопки.

Обладая значительным опытом реабилитации диких хищных птиц, они взялись за восстановление грифа из Берлина.

"В усадьбе его уже перевели в более просторный вольер. Ирина и Валерий постоянно находятся на связи с болгарскими орнитологами. Те давали советы, чем именно кормить грифа. Аппетит у него нормальный, он уже съел нескольких целых кроликов", — сказал Игорь Самохин.

Волонтеры также лечат раненую лапу Берлина и проводят курс антибиотикотерапии. По словам Игоря, уход за грифом требует немалых усилий из-за его агрессивного поведения. Во время приема лекарств птицу приходится держать вдвоем.

Игорь Самохин считает, что о дальнейшей судьбе Берлина говорить пока рано – сначала птица должна полностью выздороветь. Если реабилитация пройдет успешно, грифа могут выпустить на юге Украины, ближе к границе с Румынией. Окончательное решение будет принято совместно с болгарскими специалистами.

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