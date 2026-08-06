Если 2019 или 2020 год до сих пор казался налоговой "открытым" для проверки, это было следствием не обычного трехлетнего срока давности, а карантинной и военной паузы. Более трех лет течение сроков давности для проведения налоговых проверок и определения налоговых обязательств было приостановлено. Из-за этого стандартный трехлетний горизонт налогового контроля временно увеличился почти до шести с половиной лет.

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После 1 августа 2026 года ситуация принципиально меняется. Для большинства налоговых проверок эффект карантинного и военного приостановления сроков постепенно исчерпывается, а временной горизонт контроля возвращается к стандартным трем годам.

Однако это не означает автоматического закрытия всех периодов до августа 2023 года. Срок по каждой декларации необходимо рассчитывать отдельно.

Почему налоговая могла проверять почти шесть с половиной лет

По общему правилу, установленному пунктом 102.1 Налогового кодекса Украины, контролирующий орган имеет 1095 дней для определения суммы денежного обязательства налогоплательщика.

Иными словами, обычный срок налогового контроля составляет три года. Для контролируемых операций и отдельных вопросов налогообложения нерезидентов применяется продленный срок – 2555 дней, или семь лет.

Однако с 18 марта 2020 года течение сроков давности было приостановлено из-за карантина COVID-19. После начала полномасштабной войны действие специальных правил о приостановлении сроков продолжилось.

Эта пауза завершилась 1 августа 2023 года, когда вступил в силу Закон Украины № 3219-IX. Он ограничил общее приостановление сроков датой 1 августа 2023 года, после чего их течение возобновилось.

Общая продолжительность паузы составила 1231 день. Поэтому обычный срок в 1095 дней фактически увеличился до 2326 дней – примерно до 6 лет и 4 месяцев. Именно поэтому в 2024–2026 годах налоговая могла возвращаться к отчетным периодам, которые при обычных условиях уже давно были бы закрыты.

Что изменилось после 1 августа 2026 года

С 1 августа 2023 года сроки снова начали истекать. Через три года – 1 августа 2026 года – для значительной части старых периодов дополнительное время, образовавшееся из-за карантинной и военной паузы, было исчерпано.

В практическом измерении это означает, что горизонт большинства налоговых проверок сокращается с фактических шести с половиной лет до стандартных трех лет.

Это одно из важнейших изменений для бизнеса в 2026 году.

Еще в первой половине года проверке могли подвергаться периоды 2019–2020 годов. После 1 августа 2026 года для большинства плательщиков открытыми останутся преимущественно периоды, срок по которым еще не превысил стандартных 1095 дней.

В то же время сокращение не происходит одномоментно для всех налогов и деклараций. Каждый отчетный период имеет собственную точку отсчета.

Какие периоды ориентировочно остаются открытыми

По состоянию на начало августа 2026 года для обычного трехлетнего срока ориентиром могут быть:

по годовой отчетности – 2023, 2024 и 2025 годы;

по квартальной отчетности – отдельные кварталы 2023 года, 2024 и 2025 годы, а также отчетные периоды 2026 года;

по ежемесячной отчетности – преимущественно периоды начиная со второй половины 2023 года.

Однако эти границы нельзя применять механически. Конкретная дата зависит от:

предельного срока подачи декларации;

даты ее фактической подачи;

вида налога;

подачи уточняющих расчетов;

наличия специальных оснований для приостановления или неприменения срока давности.

Важно: тезис "весь 2023 год открыт" или "весь 2022 год уже закрыт" без отдельного расчета может быть ошибочным. Например, для декларации за 2023 год срок рассчитывается не с 1 января 2023 года, а с установленной законом даты ее подачи или, если отчетность подана позже, со дня фактической подачи.

Важная граница – не дата начала проверки, а дата НУР

Срок давности ограничивает не только право налогового органа прийти с проверкой. До его завершения контролирующий орган также должен определить сумму денежного обязательства, то есть принять налоговое уведомление-решение.

Проверка может быть начата до истечения срока, однако если НУР принято уже после его завершения, контролирующий орган может утратить право на соответствующее доначисление.

Поэтому при анализе результатов проверки необходимо сопоставлять как минимум три даты:

1) дату, с которой началось течение срока давности;

2) дату начала или проведения проверки;

3) дату принятия налогового уведомления-решения.

Именно третья дата нередко становится решающей в споре.

Когда именно возобновились сроки: спор, к которому стоит быть готовым

На практике может возникнуть спор о том, когда именно возобновилось течение сроков. Основная позиция заключается в том, что сроки начали исчисляться с 1 августа 2023 года. Именно этой датой Закон № 3219-IX ограничил действие общего приостановления.

В то же время налоговые органы могут настаивать, что для отдельных плательщиков сроки фактически не должны были истекать до 8 декабря 2023 года. Именно в этот день вступил в силу Закон Украины № 3453-IX от 9 ноября 2023 года, которым был отменен мораторий на проведение большинства документальных налоговых проверок и расширены возможности контролирующих органов по их назначению.

Аргумент налоговой может быть таким: если в период с 1 августа до 8 декабря 2023 года контролирующий орган не имел права провести определенный вид проверки, это время не должно засчитываться в срок давности.

Однако такой подход смешивает два разных правовых вопроса:

срок, в течение которого налоговая может определить обязательство;

возможность назначить конкретный вид проверки.

Вопрос течения сроков давности был отдельно урегулирован Законом № 3219-IX, который возобновил их с 1 августа 2023 года. В свою очередь, Закон № 3453-IX касался прежде всего отмены моратория и восстановления возможности проведения документальных проверок. Поэтому именно дата 1 августа 2023 года имеет более весомую нормативную основу для исчисления сроков давности.

В то же время в конкретных спорах налоговая может ссылаться на 8 декабря 2023 года, пытаясь получить еще несколько дополнительных месяцев для определения налоговых обязательств. Бизнесу стоит быть готовым к такой позиции и заранее иметь контраргументы.

Для ТЦО и нерезидентов трехлетнего горизонта не будет

Сокращение фактического периода проверки с 6,5 до 3 лет касается прежде всего обычного срока в 1095 дней. Для контролируемых операций и отдельных вопросов налогообложения нерезидентов действует срок в 2555 дней. К нему также добавляется карантинная и военная пауза.

В результате для таких проверок общий временной горизонт может превышать десять лет, и после августа 2026 года налоговая по-прежнему может возвращаться к операциям ориентировочно начиная с 2016 года.

При этом важно учитывать тот факт, что даже если компания не считает свои операции контролируемыми, налоговая может придерживаться иной позиции. Поэтому документы за давние периоды, связанные с нерезидентами или внутригрупповыми операциями, рано считать ненужными.

Уточняющая декларация может открыть новый срок

Подача уточняющей декларации меняет расчет срока давности. По уточненным показателям новый срок начинает исчисляться с даты подачи уточнения. Поэтому даже отчетный период, который на первый взгляд уже должен был быть закрыт, может оставаться доступным для проверки.

В то же время с 2021 года полномочия налогового органа после подачи уточнения ограничены именно теми показателями, которые были уточнены.

На практике возможен спор по уточнениям, поданным до 1 января 2021 года. Налоговая может утверждать, что следует применять старую редакцию нормы, которая позволяла проверять весь отчетный период.

Более обоснованным представляется применение редакции, действующей на момент проведения проверки, поскольку речь идет об объеме процессуальных полномочий контролирующего органа.

Когда трехлетний срок не защищает плательщика

Даже после возвращения к стандартному трехлетнему горизонту существуют случаи, когда сроки давности не применяются или их течение дополнительно приостанавливается.

плательщик должен был подать декларацию, но не подал ее;

проверка не проведена из-за недопуска;

проведение проверки было запрещено судом;

плательщик обжаловал решение о назначении проверки;

действуют специальные правила, связанные с уголовным производством;

закон предусматривает иной срок для конкретной категории операций.

Особенно рискованной является ситуация с неподачей декларации. В таком случае налоговая может утверждать, что срок давности вообще не начал течь. Это, в частности, может быть актуально в спорах по поводу деятельности нерезидента через незарегистрированное постоянное представительство в Украине.

Что означает сокращение срока для бизнеса

После 1 августа 2026 года налоговая уже не должна автоматически исходить из того, что проверка может охватывать почти шесть с половиной лет.

Для большинства налогов диапазон контроля постепенно возвращается к трем годам. Для бизнеса это означает:

меньшее количество старых периодов в плановых и внеплановых проверках;

меньшую необходимость восстанавливать документы за 2019–2020 годы по обычным налогам;

более сильную позицию при обжаловании доначислений за давние периоды;

необходимость внимательно проверять расчет срока по каждому НУР;

постепенное возвращение к стандартной довоенной модели налогового контроля.

Однако старые документы не стоит уничтожать лишь на основании того, что прошло три календарных года. Необходимо учитывать приостановление сроков, уточнения, специальные семилетние сроки и правила хранения документов.

Вывод

После 1 августа 2026 года для большинства налоговых проверок завершается период, когда стандартный трехлетний срок из-за карантинной и военной паузы фактически составлял около шести с половиной лет.

Горизонт налогового контроля постепенно возвращается к обычным 1095 дням.

Это не налоговая амнистия и не автоматическое закрытие всех периодов до августа 2023 года. Однако для бизнеса это реальное и существенное сокращение периода, к которому налоговая может возвращаться во время проверки.

Именно поэтому при получении акта проверки или НУР за давние периоды анализ стоит начинать не только с содержания претензий налогового органа.

Первый вопрос должен звучать так: не истек ли срок, в течение которого налоговая имела право определить это денежное обязательство?

В ряде споров ответа на этот вопрос может быть достаточно для отмены доначислений независимо от того, насколько убедительной по существу выглядит позиция налоговой.