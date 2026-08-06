ВАКС избрал меру пресечения экс-послу Украины в США Стефанишиной: что известно о деле

ВАКС избрал бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной меру пресечения в виде залога 6 миллионов гривен. Изначально прокуратура просила назначить залог в 13,3 млн гривен.

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Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что решил суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала, чтобы Стефанишиной избрали залог в 13,3 млн гривен. Однако Высший антикоррупционный суд не полностью удовлетворил требование стороны обвинения.

В результате ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 6 миллионов гривен. Сама же Стефанишина заявила, что ей нечего скрывать, а сообщение о подозрении не означает установления вины.

Стефанишина прокомментировала решение ВАКС о залоге в 6 миллионов гривен и заявила, что у нее нет таких денег. В то же время бывший посол рассказала, что будет "искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог".

Кроме того, она добавила, что будет консультироваться с адвокатами по поводу возможного обжалования решения. Также заявила, что имеет планы по работе, однако они не связаны с государственной службой.

Подробности дела

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 5 августа официально сообщили бывшей вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной о новом подозрении. В тот же день ВАКС начал заседание по избранию ей меры пресечения.

Новое подозрение связано с незаконным обогащением и недостоверным декларированием. По данным следствия и информации, озвученной прокурорами САП в суде, ей вменяется приобретение активов лицами, действовавшими по поручению подозреваемой. По данным прокуратуры, Стефанишина не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры в Киеве, а также факт пользования автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного.

В материалах дела фигурируют незадекларированные наличные средства, использованные для ремонта квартир, оплаты лечения матери, авиабилетов и аренды еще одного жилья. Прокуроры САП обратились в ВАКС с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в размере более 13 млн гривен, указывая на возможные риски скрытия.

В тот же день Стефанишина опубликовала официальный комментарий у себя в Facebook. Она заявила, что относится к происходящему спокойно, назвав процессуальные действия нормальной работой правоохранительной системы, а не признаком вины. Публичный резонанс она охарактеризовала как "бурю в стакане воды".

Также она отметила, что исчерпывающие ответы и документы относительно своей недвижимости она передала журналистам и публично прокомментировала еще свыше года назад. Стефанишина подчеркнула, что после завершения своей дипломатической миссии в США она вернулась в Украину и готова участвовать в следственных действиях и защищать свою позицию в суде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении бывшей вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной. О подозрениях официально пока никому не объявлено, однако Стефанишину могут подозревать в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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