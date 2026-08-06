"Это Украина напала!" Оксана Вояж разоблачила киевского поэта, которого "зазомбировали": он даже русского не знал, а теперь хочет геноцида украинцев

Украинская певица Оксана Вояж шокировала рассказом о том, как разорвала дружбу с киевским поэтом Степаном Балатенко после начала полномасштабной войны. По словам знаменитости, писатель на протяжении многих лет поражал ее безумным фанатизмом по отношению к Украине, однако после переезда в Россию кардинально изменил позицию и захотел геноцида нашего народа.

Видео дня

Балатенко настолько "зазомбировали" в стране-агрессоре, что он истерично пытался доказать Вояж, будто бы именно мы напали на россиян. Об этой истории исполнительница рассказала в интервью Маричке Падалко.

"У нас в Украине был друг Степан Балатенко – поэт. Он был таким фанатом Украины, не знал русского языка, поэтому мне даже было стыдно с ним по-русски разговаривать. Как-то он мне звонит и говорит: "Оксанка, я хочу с тобой поговорить о песне "Повернешся живим". Я так обрадовалась, ведь получала за нее много комплиментов. В песне есть такие слова: "Недостойный брат поднял на тебя руку, и ночи свистят предательскими ракетами. Но Бог не придумал такой науки, чтобы понять их менталитет". А он мне говорит: "Ты вообще понимаешь, кто на кого поднял руку? Это не на Украину напали. Это Украина напала на Россию!", – поделилась артистка.

Оксана Вояж была в сильном шоке, когда услышала такую чепуху. Как вспомнила певица, она не могла понять, как человек, который был поклонником Украины, может говорить подобные вещи. Артистка прямо призвала Балатенко выйти на улицы Киева или посетить Бучу, чтобы увидеть последствия террористической деятельности России, после чего поэт сообщил, что переехал в Москву.

"Он говорил: "Потому что я фанат Украины, говорю эту правду. Россия должна уничтожить всю украинскую нечисть, которая разрушает дома и убивает детей". И начинает такое нести. Я говорю, что ты же живешь в Киеве, открой окошко, съезди в Бучу и посмотри, что там происходит. А он: "Я в Москве живу", – рассказала певица.

По словам Вояж, ее просто переполняли эмоции от заявлений бывшего товарища. Артистка прямо сказала поэту: не верит, что он сидит в России с "промытым мозгом" и говорит абсолютную чепуху. В ответ на это Степан Балатенко заявил, что певица просто ничего не понимает. Она не выдержала слушать этот абсурд, поэтому просто бросила трубку.

Отметим, что Оксана Вояж была одной из самых ярких звезд украинской сцены в 2000-х. Она очаровывала публику не только талантливым вокалом, но и ярким образом, однако на пике успеха неожиданно исчезла из публичного пространства. Как рассказала артистка в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, причиной стала тяжелая болезнь.

"У меня начались очень тяжелые состояния – врачи называют их симпатоадреналовыми кризисами. По сути, это разновидность панических атак. Сейчас, во время войны, многие люди знают, что это такое. Они понимают причину своего страха: обстрелы, постоянный стресс, тревога за близких. А я жила в мирной Украине и совершенно не могла понять, почему это происходит. Обошла множество врачей, потратила огромные деньги на обследования. Но ни одной серьезной физической причины не находили", – поделилась знаменитость.

В какой-то момент самочувствие Оксаны Вояж ухудшилось настолько, что она даже давала близким советы, где ее похоронить. Однако, к счастью, ей удалось нормализовать свое состояние и вернуться к нормальной жизни. Более подробную информацию читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Екатерина Кузнецова прокомментировала позицию украинских актеров, которые, несмотря на агрессию, продолжают жить в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!