Семьи умерших в Соединенных Штатах детей подали иск против нескольких интернет-компаний, включая TikTok.

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Далее текст на языке оригинала.

Позивачі стверджують:

платформи навмисно створювали певні механізми, які здатні викликати залежність і негативно впливати на психічний стан неповнолітніх, що зрештою спричинило їхню загибель. Відповідний позов, який був поданий Центром права жертв соціальних мереж, звинувачує:

в ігноруванні попереджень власних дослідників,

в приховуванні даних про можливі негативні наслідки

та впровадженні алгоритмів, які просували неповнолітнім зміст, що пов'язаний з зовнішністю, дієтами та соціальним порівнянням.

Позивачі наполягають:

це призвело до розвитку депресії, самопошкодження та суїцидальних намірів.

При цьому йдеться про одразу чотири випадки смерті американських дітей у 2024–2025 роках.

Джерела вказують:

це вже не перший судовий процес щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я дітей –

раніше цьогоріч кілька штатів подали схожі позови через імовірне створення продуктів, що викликають залежність.

Принагідно в зв’язку з цим нагадаю наступне:

є відома точка зору, що TikTok перетворився у платформу для самореалізації людей з обмеженими розумовими здібностями.

Як помітили фахівці, які предметно вивчали проблему

[зокрема – блискучий азербайджанський дослідник Ельшан Мамєдлі, з яким я повністю згоден і на якого вже неодноразово посилався],

більша частина "контенту", що там оприлюднюється, є вкрай дивними відеороликами, які вочевидь не спрямовані ані на що, окрім деградації.

Це об’єктивно призводить до того, що мозок користувачів поступово втрачає змогу сприймати великі інформаційні масиви,

причому тіктоківці просто не розуміють, як можна взагалі щось дивитися більше хвилини.

В таких людей після отіктокування китайцями не виходить читати чи опрацьовувати великі тексти, дивитися "довгі" – більше хвилини – відеосюжети й фільми.

Вчені також додають:

захоплення в юному [і вже не тільки!] віці такою соцмережею від КНР веде не лише до погіршення робочої пам’яті, але й до депресії, тривоги й стресу.

Як тепер бачимо – й загибелі.

Послідовно вважаю TikTok потужною китайською зброєю проти решти світу – щоби там не були "надто розумними" порівняно з народом копіювальників!

Тобто Китаєві [чия "гуманітарна допомога" Україні у війні майже в два рази нижче за допомогу від Кіпру] таке потрібно не для того, щоб себе підтягнути, а для того, щоб решту масово опустити, ще й на роки вперед.

Втім, вбивати, мабуть, і не хотіли: це – побічний ефект…