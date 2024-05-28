'Для меня очевидно'. Дядя Фьюри раскрыл 'нестерпный случай', из-за которого Тайсон проиграл Усику

Питер Фьюри прокомментировал поражение Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком. Дядя и бывший тренер британского экс-чемпиона уверен, что большую роль в его негативном результате сыграли несогласованные действия тренерского штаба.

Это подтверждается и словами самого Тайсона. Он после боя заявил, что думал, что выигрывает перед последними двумя раундами, поэтому не считал нужным предпринимать что-то особенное для победы.

"В углу должен быть только один человек, не должно быть трех или четырех. Некоторые слишком эмоциональны в углу и дают неправильные советы. Думаю, что единственным, кто говорил немного разумно в последние минуты, был Шугар-Хилл [тренер Тайсона Фьюри - ред.], который сказал: "добавь давление". Когда выходишь на бой, не важно кто это, может быть даже член семьи, нужно давать точные и четкие указания. Я всегда говорю бойцу: "Ты слушаешь меня? Понимаешь, что я тебе сказал сделать?" - цитирует экс-тренера boxing-social.com со ссылкой на October Red.

Питер Фьюри назвал ситуацию нестерпной.

"Было слишком много людей. Я не знаю, какая там ситуация, но для меня, очевидно, что план на бой был неправильным и говорить должен был только один человек. Как можно слушать все это? Это становится паникой и беспорядком. Я не терплю ничего подобного в своем углу. Один с ведром, другой моет капу, третий вытирает бойцу голову. Никто не говорит. Это их инструкция, и если они позволят себе дать совет, то когда вернутся в раздевалку, будут моментально уволены. У тебя должен быть профессиональный угол", - подытожил Фьюри-старший.

18 мая в Эр-Рияде Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал пояса WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе. Украинец отправил британского бойца в нокдаун в 9-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех поясов.

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