Усик – Фьюри: стало известно, кто побеждал по очкам до нокдауна в 9-м раунде. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проигрывал по очкам до 9-го раунд. Судья из Испании Мануэль Палермо до этого момента насчитал ровный счет (76:76), а канадец Грег Меткалф и американец Майк Фитцжеральд отдали предпочтение британцу (по 77:75).

Однако в 9-й трехминутке украинский боец смог переломить ход поединка, отправив Фьюри в нокдаун. От падения и нокаута Тайсона спасли лишь канаты и гонг.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик в Саудовской Аравии по очкам победил британского обладателя титула WBC и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул "From Ukaine!" ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

До украинского бойца только Наоя Инуе и Теренс Кроуфорд становились абсолютными чемпионами в двух дивизионах.

Отметим, что гимн Украины собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и нашей стране.

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