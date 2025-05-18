'Динамо' Киев изменило свою эмблему после выигранного чемпионства. Фотофакт

Футбольный клуб "Динамо" Киев представил обновлённую эмблему сразу после завоевания золотых медалей чемпионата Украины. Новый логотип выполнен в золотых тонах и украшен тремя звёздами, символизирующими 30 чемпионских титулов в истории клуба (17 – Украины, 13 – СССР).

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Центральным элементом эмблемы остаётся фирменная буква "Д" в ромбе, однако теперь она полностью стилизована под золото, что подчёркивает недавний триумф команды. Фон стал глубоким синим, а обводка — золотой, что придаёт логотипу торжественный вид.

Изменение символики стало неожиданным, но логичным шагом на фоне возвращения клуба на вершину украинского футбола. "Динамо" не только подтвердило свой статус, но и отметило это визуально — новым знаком победителя.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 1:1.

"Бело-синие" в турнирной таблице УПЛ набрали 69 очков и за тур до окончания первенства стали недосягаемые для "Александрии", которая идет второй. Для главного тренера динамовцев Александра Шовковского это стало первым чемпионством в тренерской карьере.

Отметим, что золотой дубль столичному клубу сделать не удалось. В среду, 14 мая, "Динамо" в серии пенальти (5:6) проиграло донецкому "Шахтеру" в финале Кубка Украины. Основное время решающего матча, который впервые в истории прошел в Житомире на стадионе "Полесье", завершилось со счетом 1:1.

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