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"Динамо" Киев изменило свою эмблему после выигранного чемпионства. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
4,2 т.
'Динамо' Киев изменило свою эмблему после выигранного чемпионства. Фотофакт

Футбольный клуб "Динамо" Киев представил обновлённую эмблему сразу после завоевания золотых медалей чемпионата Украины. Новый логотип выполнен в золотых тонах и украшен тремя звёздами, символизирующими 30 чемпионских титулов в истории клуба (17 – Украины, 13 – СССР).

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Центральным элементом эмблемы остаётся фирменная буква "Д" в ромбе, однако теперь она полностью стилизована под золото, что подчёркивает недавний триумф команды. Фон стал глубоким синим, а обводка — золотой, что придаёт логотипу торжественный вид.

"Динамо" Киев изменило свою эмблему после выигранного чемпионства. Фотофакт

Изменение символики стало неожиданным, но логичным шагом на фоне возвращения клуба на вершину украинского футбола. "Динамо" не только подтвердило свой статус, но и отметило это визуально — новым знаком победителя.

"Динамо" Киев изменило свою эмблему после выигранного чемпионства. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 1:1.

"Бело-синие" в турнирной таблице УПЛ набрали 69 очков и за тур до окончания первенства стали недосягаемые для "Александрии", которая идет второй. Для главного тренера динамовцев Александра Шовковского это стало первым чемпионством в тренерской карьере.

Отметим, что золотой дубль столичному клубу сделать не удалось. В среду, 14 мая, "Динамо" в серии пенальти (5:6) проиграло донецкому "Шахтеру" в финале Кубка Украины. Основное время решающего матча, который впервые в истории прошел в Житомире на стадионе "Полесье", завершилось со счетом 1:1.

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