'Шахтер' в историческом матче обыграл 'Динамо' и завоевал Кубок Украины. Видео

Донецкий "Шахтер" в серии пенальти (6:5) добыл волевую победу над киевским "Динамо" и в 15-й раз в своей истории выиграл Кубок Украины по футболу. Основное время финального матча, который впервые в истории прошел в Житомире на стадионе "Полесье", завершилось со счетом 1:1.

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Начало встречи было достаточно скучным, без какой-либо активности. Обе команды прессинговали и пытались создать моменты. Динамовцы первыми наладили контроль мяча, заработали несколько угловых и однажды опасно пробили - Буяльский в падении, но попал прямо в руки Ризныку.

Обе команды не стеснялись идти в жесткую борьбу, но Николай Балакин не спешил доставать желтые карточки, лишь раз наградив ею Эгиналду и то – не за грубость, а за "хамство" по отношению к киевскому голкиперу.

"Шахтер" отвечал навесами и ударами издали, но их острота ограничивалась эпизодическими прострелами Бондаренко и Судакова. На 44-й минуте "Динамо" реализовало одну из немногих острых атак.

Центральные полузащитники "Шахтера" продемонстрировали полную пассивность в обороне. Шапаренко взял инициативу на себя, протянул мяч метров 30, после чего в идеальный момент отдал на Дубинчака, а тот сделал точный прострел на Ярмоленко в 11-метровую зону.

Во втором тайме градус напряжения вырос, что едва не вылилось в драку между футболистами.

На 62-й минуте Марино Пушич выпустил сразу трех свежих футболистов и его замена сыграла. Алиссон, через 2 минуты после выхода на поле отдал идеальную передачу на Кауана Элиаса и 19-летний бразильский нападающий забил свой первый гол в оранжево-черной футболке.

"Шахтер" активно начал дополнительное время, однако удары Алиссона и Волошина были неточными. Защитники обеих команд не допускали провалов: Попов и Михавко вовремя блокировали опасные прострелы, а Ризнык надежно играл на выходах.

Тренеры провели несколько замен, освежив фланги: у "Динамо" появились Караваев и Вивчаренко, у "Шахтера" - Грам вместо Винисиуса, но на результаты это никак не повлияло.

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. После первых 5 точных попыток как с одной, так и с другой стороны, все решилось в 6-м выстреле. Удар Караваева парировал Ризнык, став героем встречи.

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея был "Шахтер". Дончане 15 мая 2024-го в Ривне на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграла полтавскую "Ворсклу".

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