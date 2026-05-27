'Чтобы быть честным...' Верховен сделал откровенное признание про случившееся в бою с Усиком

Рико Верховен объяснил, чего именно он добивается через поданную апелляцию на результат боя с Александром Усиком. Нидерландский кикбоксер подчеркнул, что главным для него остаётся не пересмотр результата, а признание того, что исход мог быть другим.

Рико заявил, что не ожидает от апелляции изменения итогов поединка с украинцем. По его словам, он в первую очередь рассчитывает на простое человеческое признание и извинение за ситуацию.

"Если быть честным, я подаю апелляцию, но понимаю, чего вы ждете от этого вопроса. На самом деле мне нужны только извинения. Что-то вроде: "Рико, извини, всё должно было пройти иначе". И на этом всё. Больше я ничего не прошу. Я благодарен за возможность, которую дал WBC, и рад, что был частью этого события. Такие кроссовер-бои должны происходить чаще", – отметил Верховен в эфире шоу Ариэля Хельвани.

Ранее Верховен заявил, что у его команды возникли вопросы к судейским запискам по ходу боя с Александром Усиком. Нидерландский боец признался, что после восьми раундов считал себя победителем поединка, однако официальные оценки показывали равенство.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Во время флеш-интервью египетская публика недовольно засвистела, услышав слова украинского боксера про обстрел Киева.

