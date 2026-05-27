Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе направил специальное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом усилить поддержку Украины. По словам главы государства, Киеву сейчас особенно важно, чтобы Вашингтон услышал украинскую позицию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении 27 мая. Президент сообщил, что письмо уже официально передали американским институтам в Вашингтоне.

"На этой неделе я подготовил специальное письмо Президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. Вчера письмо уже было направлено институтам в Вашингтоне", – заявил Зеленский.

Он отметил, что подобная практика является довольно редкой в международной политике.

"Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к Президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки", – отметил глава государства.

"Надо действовать оперативно"

По словам Зеленского, ситуация требует быстрых и результативных решений.

Президент подчеркнул, что сейчас мировое внимание в значительной степени приковано к войне вокруг Ирана, однако война России против Украины также требует немедленной реакции международных партнеров.

"Важно, чтобы Америка Украину услышала. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, – войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне", – сказал Зеленский.

Украина просит усилить защиту от баллистики

Президент подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов для Украины остается усиление противовоздушной обороны, в частности защиты от баллистических ракет.

По словам Зеленского, именно дополнительные системы ПВО могут помочь создать условия для реальной дипломатии.

"Чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", – заявил он.

"Россия не заинтересована в настоящей дипломатии"

Глава государства также заявил, что пока Россия продолжает делать ставку на ракетные удары, ее заявления о готовности к переговорам не являются искренними.

"Пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии ненастоящий. Должны это исправить", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сделать это возможно только вместе с Соединенными Штатами. Президент также выразил благодарность Вашингтону за уже оказанную помощь Украине.

"Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости", – заявил Зеленский.

О чем еще сказал Зеленский в обращении

Зеленский поблагодарил ССО

Во время обращения глава государства также поздравил воинов Сил специальных операций ВСУ с профессиональным днем.

"Силы специальных операций – это действительно один из самых сильных, славных и просто крутых элементов украинской защиты. Спасибо вам! Спасибо, ребята, за встречу. Спасибо, ребята, за вышиванку!", – сказал Зеленский.

Зеленский согласовал новые дальнобойные операции

Президент также сообщил о детальном совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

По словам Зеленского, он согласовал новые украинские дальнобойные операции по территории России.

"Это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями", — сказал президент.

Он отметил, что российская нефтяная отрасль и в дальнейшем будет нести потери, если Кремль будет продолжать войну.

Украина фиксирует признаки скрытой мобилизации в России

По словам Зеленского, украинская власть видит признаки того, что российское руководство пытается компенсировать потери на фронте.

Президент заявил, что оккупационная группировка РФ сократилась, а российские власти активизировали рассылку мобилизационных распоряжений и проведение военных сборов.

"Они добавляют еще другие пути, чтобы продолжать эту фактически скрытую мобилизацию в большем количестве", – отметил глава государства.

По его словам, Украина передаст эту информацию международным партнерам как аргумент того, что давление на Россию остается недостаточным.

Зеленский заявил о продолжении операций СБУ

Отдельно президент заслушал доклад Службы безопасности Украины.

По словам Зеленского, речь шла, в частности, о вопросах внутренней безопасности и борьбе с людьми, которые сотрудничают с врагом.

"Мы продолжаем операции против тех, кто выбрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой", – заявил он.

Украина готовит новый формат сотрудничества с ЕС

Президент также сообщил о разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, стороны обсуждали вопросы ПВО и новый формат сотрудничества с Европейским Союзом под названием Drone Deal.

"Это очень перспективный формат. Без Украины невозможно представить безопасность Европы", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, опубликован полный текст письма, которое президент Украины Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу. Это обращение написано по случаю Дня памяти, который в Соединенных Штатах отмечается 25 мая для почтения памяти всех американских военнослужащих, погибших в войнах и военных конфликтах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!