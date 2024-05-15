'Что происходит? Я хочу домой!' Усик рассказал о критическом моменте во время подготовки к Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что его сильно измотал тренировочный лагерь перед боем с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО), который в общем составил семь месяцев. По словам украинца, в какой-то момент подготовки с ним случилась настоящая истерика.

Об этом Усик рассказал в интервью британскому телеканалу Sky Sports. Наш соотечественник отметил, что не мог понять, что он вообще делает в тренировочном лагере и почему это с ним происходит. 37-летний боксер добавил, что благодаря силе воле продолжил тренировки.

"Я был в тренировочном лагере семь месяцев. Семь месяцев! Вы только представьте. Я помню был момент, – не помню, что это была за неделя, – когда я проснулся в понедельник и начал говорить: "Что происходит?! Это не сон. Почему это не сон?! Я хочу домой! Я хочу к маме, к жене, к своим детям! Что происходит? Что я здесь делаю?!" Потом я побил себя руками по щекам, понял, что это не сон, встал и пошел на тренировку. Не могу дождаться боя", – сказал Усик.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. А промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

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