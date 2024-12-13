Украинцам раздадут по 6500 грн уже в декабре: кто получит

В Украине в декабре некоторым семьям раздадут по 6500 грн "єПідтримки". Деньги должны помочь семьям, которые нуждаются в помощи, подготовиться к зиме. Однако контролировать, куда будут потрачены тысячи, не будут.

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Как поясняют в Министерстве социальной политики: "если теплые вещи уже были куплены ранее, родители могут потратить полученные средства на обеспечение других нужд, которых у семей из уязвимых категорий может быть много". Однако последующие денежные пособия можно было бы потратить только на определенные категории детских товаров (одежду, обувь, книги, лекарства), через направление средств на специальные счета, открытые в банках.

Получателей будут проверять

Национальная социальная сервисная служба (НССУ) будет осуществлять проверку категорий получателей, то есть, чтобы средства получила действительно малообеспеченная семья с детьми или семья-ВПО с детьми (из числа тех, кто является получателями социальных пособий). Но НССУ не будет проверять, потрачены ли средства именно на приобретение теплых вещей.

Деньги поступят на тот же счет, на который уполномоченное лицо семьи получает зачисление по действующим пособиям, никуда для этого обращаться не нужно. "Пока мы все делаем для того, чтобы деньги поступили в первой половине декабря", – сообщают в Минсоце.

Кто получит деньги

Согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, программа рассчитана на детей, которые по состоянию на 1 ноября 2024 еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы воровать данные и средства граждан. Схема работает по рассылке подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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