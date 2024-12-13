Дешевые подарки, таинственные гости и дресс-код: как королевская семья проведет Рождество в этом году

Рождество – это один из самых важных зимних праздников для людей из многих уголков планеты. Однако особое значение этот день имеет и для представителей королевской семьи Великобритании, ведь они могут собраться за одним столом и весело провести время.

Видео дня

Последние несколько лет оказались достаточно нелегкими для Виндзоров, ведь у короля Чарльза III был диагностирован рак, а королева Камилла борется с инфекцией грудной клетки. И все же, несмотря на все проблемы, многие королевичи соберутся в частном имении в Норфолке – Сандрингеме, чтобы отпраздновать Рождество, пишет Daily Mail.

Таинственные гости

Недавно принц Уильям признался, что с нетерпением ждет 25 декабря, чтобы провести важный день с 45 членами королевской семьи. Однако ни внук королевы Елизаветы, ни Букингемский дворец не назвали точный список гостей. Вероятно, на мероприятии традиционно будут присутствовать: Чарльз III с супругой Камиллой, принц и принцесса Уэльские со своими детьми, принцесса Беатрис с семьей, принцесса Евгения в сопровождении ближайших родственников, герцог и герцогиня Эдинбургские с наследниками. Они ежегодно празднуют Рождество в частном имении Виндзоров.

А сын королевы Камиллы Том Паркер-Боулз впервые появится на праздновании среди монархов. По словам писателя, его мама лично попросила его приехать, поскольку они давно не проводили время вместе. Более того, ожидается, что к Сандрингема прибудет и сестра жены Чарльза III – Аннабель Эллиот.

Необычные подарки

Члены королевской семьи Великобритании привыкли обмениваться подарками не во время рождественского ужина, а на чаепитии. Однако все презенты довольно необычны, ведь, несмотря на немалое состояние Виндзоров, они не тратят слишком большие суммы на сюрпризы. Как известно, королевичи любят дарить дешевые вещи, которые вызовут положительные эмоции.

Так например однажды принц Уильям подарил Елизавете II тапочки с ее изображением. А вот Кейт Миддлтон вручила покойной королеве банку с домашним индийским соусом чатни.

Оригинальные обычаи и дресс-код

Интересно, что для праздничного дня королевичи обязательно придерживаются стиля "black tie", то есть наряжаются в сдержанные смокинги или вечерние платья. Сначала Виндзоры посещают службу в церкви Святой Марии Магдалины, а затем возвращаются в имение.

Кстати, по словам бывшего повара Елизаветы II Даррена Макгрейди, королевичи садятся за праздничный стол ровно в 13:15. Они наслаждаются вкусными блюдами, а затем переходят к развлекательной части. Довольно часто члены королевской семьи Великобритании играют в шарады и бинго.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Меган Маркл удивила всех своим скрытым талантом, о котором до недавнего времени никто не догадывался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки