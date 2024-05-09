'Что это вообще значит?' Усик поставил в тупик Фьюри обращением перед боем. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) озадачил Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) своим обращением накануне поединка 18 мая. Нашего соотечественника попросили сказать британцу несколько слов и боксер дал обещание Цыганскому королю.

Об этом говорится в фильме стриммингового сервиса DAZN, выпущенного за две недели до боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. "Привет, мой друг. Не бойся, я не оставлю тебя одного", – произнес Усик и отправил сопернику воздушный поцелуй.

Это обращение украинца в буквальном смысле поставило Фьюри в тупик. "Что это вообще означает? Не бойся, я не оставлю тебя в покое?" – отреагировал Тайсон.

Британские журналисты напомнили о том, что их соотечественник регулярно оскорблял украинца в последние годы. Однако совсем недавно Фьюри неожиданно изменил свою риторику в адрес Усика. "Я уважаю его, как человека. Я уважаю его карьеру. Он – элитный боксер", – сказал Цыганский король.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против ФЬюри.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш Усика и Фьюри запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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