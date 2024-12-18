Чемпионский пояс Усика заберут? В WBO сделали заявление перед реваншем украинца с Фьюри

Всемирная боксерская организация (WBO) не станет лишать своего пояса победителя реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Титул, который сейчас принадлежит украинцу, выставят на третий бой соперников в случае победы британца 21 декабря.

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Об этом в интервью порталу talkSPORT заявил президент WBO Густаво Оливьери. Функционер отметил, что трилогия Усик – Фьюри станет невероятной пользой для всего боксерского сообщества. При этом пуэрториканец не уточнил, что произойдет, если наш соотечественник вновь побьет Тайсона.

"Зачем нам мешать проведению трилогии? Я думаю, что это выгодно боксу и всем заинтересованным сторонам: болельщикам, промоутерам, санкционирующим органам, бойцам. У нас в WBO другая философия: мы стараемся служить наилучшим интересам бокса, насколько это позволяют наши правила... Мы оставили за собой право назначить обязательного претендента, когда сочтем это целесообразным. С точки зрения баланса интересов, что лучше для спорта – трилогия или обязательная защита?" – сказал Оливьери.

Напомним, что после первого поединка против Фьюри украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF) и, соответственно, звания абсолютного чемпиона мира.

17 декабря прошла официальная церемония открытия реванша Усик – Фьюри в Эр-Рияде, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он также ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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