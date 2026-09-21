Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил возмущение из-за полного отстранения Камилы Валиевой от международных соревнований. Спортсменка из РФ, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, была лишена так называемого нейтрального статуса, что и вызвало такую реакцию ее соотечественника.

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В интервью пропагандистскому Первому каналу Ягудин, комментируя неудачное выступление Валиевой в контрольных прокатах сборной России, назвал эмоциональной ситуацию вокруг фигуристки. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил Международный союз конькобежцев (ISU) в издевательстве над спортсменкой.

"Очень сложно комментировать, когда ты смотришь на человека, чью спортивную жизнь практически уничтожили. Ситуация была сложная во время Олимпиады. Но эта картина продолжается. Просто уничижение мегаталантливого спортсмена", – сказал Ягудин.

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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