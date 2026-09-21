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Чемпион ОИ из РФ заявил, что "новой любовнице" Путина "жизнь уничтожили"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
Ягудин высказался о Валиевой
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил возмущение из-за полного отстранения Камилы Валиевой от международных соревнований. Спортсменка из РФ, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, была лишена так называемого нейтрального статуса, что и вызвало такую реакцию ее соотечественника.

В интервью пропагандистскому Первому каналу Ягудин, комментируя неудачное выступление Валиевой в контрольных прокатах сборной России, назвал эмоциональной ситуацию вокруг фигуристки. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил Международный союз конькобежцев (ISU) в издевательстве над спортсменкой.

Камила Валиева попалась на допинге

"Очень сложно комментировать, когда ты смотришь на человека, чью спортивную жизнь практически уничтожили. Ситуация была сложная во время Олимпиады. Но эта картина продолжается. Просто уничижение мегаталантливого спортсмена", – сказал Ягудин.

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

Алексей Ягудин.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

Путин и Валиева
Камила Валиева.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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Фигурное катаниеАлексей ЯгудинКамила Валиева
Редакционная политика