Российская фигуристка Камила Валиева впервые публично отреагировала на лишение ее так называемого нейтрального статуса, что привело к полному отстранению от международных соревнований. По словам спортсменки, сейчас она вместе с юристами работает над решением проблемы.

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Об этом Валиева, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, рассказала в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Представительница страны-агрессорки также дала понять, что считает санкции в отношении себя несправедливыми.

"Юристы работают. Мы будем бороться за свои права", – сказала Валиева, которая накануне провально выступила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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