Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на лишение их так называемого нейтрального статуса. В организации считают, что представители страны-агрессорки больше не соответствуют необходимым критериям.

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Об этом говорится на официальном сайте ISU. Там напомнили, что для участия в международных турнирах спортсмены не должны быть действующими военными армии РФ или сотрудниками органов безопасности, поддерживать войну против Украины или быть ее участником.

"После проведения индивидуальной оценки ISU установил, что Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. ISU также установил, что Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов и не имеют права выступать на турнирах ISU или международных соревнованиях в этом статусе", – говорится в заявлении союза.

Теперь у россиян есть 21 день для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Изначально в августе Валиевой и Кондратюку предоставили "нейтральный статус", однако позже отозвали его.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе на Олимпиаде-2022.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили из-за нарушения правил.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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