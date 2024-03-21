Букмекеры существенно изменили котировки на матч Украины и Боснии в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу продолжает считаться фаворитом полуфинала плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Боснией и Герцеговиной. При этом в день игры аналитики снизили шансы на успех "сине-желтых" примерно на три процента.

Встреча состоится 21 марта на стадионе в Зенице. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на победу в основное время украинцев стали приниматься с коэффициентом 2,15 (было – 2,00). Ничья оценивается котировкой 3,25 (было – 3,40). А показатели на успех хозяев поля теперь достигают уровня 3,50 (было – 3,70).

Кроме того, букмекеры изменили прогноз на победителя дуэль. Выход в финал плей-офф команды Сергея Реброва представлен индексом 1,60 (было – 1,53).

Отметим, что утром 21 марта главный тренер сборной Украины назвал заявку на матч, из которой исключил двух защитников киевского "Динамо". Визави Реброва Саво Милошевич накануне указал на слабость нашей команды.

Напомним, победитель игры сыграет 26 марта против сильнейшего в паре Израиль – Исландия в борьбе за выход на Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. А искусственный интеллект сделал прогноз на матч подопечных Реброва с Боснией.

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