Букмекеры назвали итоговое место Украины в отборе ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу завершает свои выступления на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Наша команда сыграет на выезде с Францией 13 ноября, а через два дня в номинально домашней игре в польской столице Варшаве примет Исландию.

Видео дня

"Сине-желтые" считаются фаворитами букмекеров на попадание в топ-2 группы D и путевку в плей-офф. Аналитики не видят у команды Сергея Реброва ни единого шанса, чтобы обойти Францию и квалифицироваться на мундиаль в США, Мексике и Канаде с первого места.

Однако на украинцев принимаются ставки с низким коэффициентом 1,25-1,28 на то, что они финишируют в двойке лучших. При этом котировки на главных конкурентов наших футболистов исландцев достигают уровня 3,50-3,60.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Если "сине-желтые" проиграют в Париже, а викинги выиграют в Баку у Азербайджана, то в лобовой битве с северянами команду Реброва для выхода в плей-офф квалификации устроит только победа.

Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ. Накануне стало известно, что судить игру Франция – Украина назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!