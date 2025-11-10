Искусственный интеллект назвал точный счет матча Франция – Украина в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу 13 ноября проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. В группе D подопечные Сергея Реброва в Париже сойдутся с лидером квартета и одним из главных фаворитов будущего мундилая Францией.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не видит особых шансов для нашей команды. Нейросеть считает, что поединок пройдет под полным контролем хозяев поля с голами лидеров "ле бле" Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

"Франция – явный фаворит, особенно дома. Без Дембеле атака может быть менее взрывной, но Мбаппе и Ко найдут моменты против ослабленной обороны Украины. Украинцы будут играть от обороны, как в первом матче, но без Зинченко рискуют пропустить на стандартах или флангах. Ожидаю контроль мяча за Францией (около 65%) и минимальную победу – без крупного счета, потому что Украина умеет "сесть в автобус". Мой прогноз: Франция победит 2:0. Голами, вероятно, от Мбаппе и Гризманна. Шансы на ничью – 15%, на сенсацию Украины – менее 7%", – резюмировал ИИ.

Отметим, что наша команда столкнулась с серьезной проблемой, так как сразу 10 игроков находятся под угрозой дисквалификации, а уже 16 ноября "сине-желтым" предстоит решающая битва квалификации с Исландией.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес новые изменения в состав команды перед решающими матчами отбора ЧМ-2026.

