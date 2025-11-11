Катастрофа: в сборной Украины объявили о серьезной травме звездного легионера

Нападающий сборной Украины Артем Довбик не поможет команде в решающих матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Форвард итальянской "Ромы" получил повреждение бедра и не примет участия в играх с Францией (13 ноября в Париже) и Исландией (16 ноября в Варшаве).

Эту информацию подтвердил официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом наставник "сине-желтых" Сергей Ребров пока что не сделал прямую замену Довбику, однако чуть ранее перевел в основной список атакующего вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Тренд, Англия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – "Полесье" Житомир).

После четырех игровых дней Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Отметим, что наша команда столкнулась с серьезной проблемой, так как сразу 10 игроков находятся под угрозой дисквалификации.

