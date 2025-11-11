Матч Франция – Украины будет судить 'палач' киевского 'Динамо'. Видео

Главным арбитром поединка 5-го тура отбора к чемпионату мира-2026 между сборными Франции и Украины назначен словенец Славко Винчич. Для украинских болельщиков это имя хорошо знакомо: именно этот рефери однажды превратил европейский вечер "Динамо" в драму.

Видео дня

Винчич получил особую "славу" среди украинских фанатов еще в феврале 2015 года, когда судил матч 1/16 финала Лиги Европы между французским "Генгамом" и киевским "Динамо".

Тогда словенец за шесть минут показал две красные карточки — сначала Андрею Ярмоленко, а затем Юнесу Беланда, оставив команду Сергея Реброва вдевятером.

Несмотря на поражение 1:2, в ответной встрече в Киеве "Динамо" взяло убедительный реванш 3:1 и вышло в следующий раунд, где разгромило "Эвертон" 5:2.

Любопытно, что у украинцев уже был и более спокойный опыт общения с Винчичем. В 2021 году он обслуживал матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Францией в Киеве, который завершился вничью 1:1. Тогда рефери вновь отметился карточкой для Ярмоленко, но на этот раз ограничился желтой.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча Франция – Украина состоится 13 ноября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Уже известно, где в Украине можно будет посмотреть эту игру в прямом эфире.

Напомним, что в первом туре 5 сентября игра Украина – Франция завершилась со счетом 0:2.

Перед матчами 5-го тура Украина с 7 очками идет на втором месте в группе D. Франция – лидирует (10 пунктов).

Добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболу сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть ЧМ-2026. Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!